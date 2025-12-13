报价部分
NXDR
NXDR: Nextdoor Holdings, Inc.

2.3650 USD 0.3950 (14.31%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NXDR汇率已更改-14.31%。当日，交易品种以低点2.3600和高点2.9200进行交易。

关注Nextdoor Holdings, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NXDR股票今天的价格是多少？

Nextdoor Holdings, Inc.股票今天的定价为2.3650。它在2.3600 - 2.9200范围内交易，昨天的收盘价为2.7600，交易量达到14921。NXDR的实时价格图表显示了这些更新。

Nextdoor Holdings, Inc.股票是否支付股息？

Nextdoor Holdings, Inc.目前的价值为2.3650。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.84%和USD。实时查看图表以跟踪NXDR走势。

如何购买NXDR股票？

您可以以2.3650的当前价格购买Nextdoor Holdings, Inc.股票。订单通常设置在2.3650或2.3680附近，而14921和-17.31%显示市场活动。立即关注NXDR的实时图表更新。

如何投资NXDR股票？

投资Nextdoor Holdings, Inc.需要考虑年度范围1.5600 - 3.7150和当前价格2.3650。许多人在以2.3650或2.3680下订单之前，会比较35.92%和。实时查看NXDR价格图表，了解每日变化。

Nextdoor Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nextdoor Holdings, Inc.的最高价格是3.7150。在1.5600 - 3.7150内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nextdoor Holdings, Inc.的绩效。

Nextdoor Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？

Nextdoor Holdings, Inc.（NXDR）的最低价格为1.5600。将其与当前的2.3650和1.5600 - 3.7150进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NXDR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NXDR股票是什么时候拆分的？

Nextdoor Holdings, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.7600和27.84%中可见。

日范围
2.3600 2.9200
年范围
1.5600 3.7150
前一天收盘价
2.7600
开盘价
2.8600
卖价
2.3650
买价
2.3680
最低价
2.3600
最高价
2.9200
交易量
14.921 K
日变化
-14.31%
月变化
35.92%
6个月变化
27.84%
年变化
27.84%
