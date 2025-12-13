NXDR: Nextdoor Holdings, Inc.
今日NXDR汇率已更改-14.31%。当日，交易品种以低点2.3600和高点2.9200进行交易。
关注Nextdoor Holdings, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
NXDR股票今天的价格是多少？
Nextdoor Holdings, Inc.股票今天的定价为2.3650。它在2.3600 - 2.9200范围内交易，昨天的收盘价为2.7600，交易量达到14921。NXDR的实时价格图表显示了这些更新。
Nextdoor Holdings, Inc.股票是否支付股息？
Nextdoor Holdings, Inc.目前的价值为2.3650。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.84%和USD。实时查看图表以跟踪NXDR走势。
如何购买NXDR股票？
您可以以2.3650的当前价格购买Nextdoor Holdings, Inc.股票。订单通常设置在2.3650或2.3680附近，而14921和-17.31%显示市场活动。立即关注NXDR的实时图表更新。
如何投资NXDR股票？
投资Nextdoor Holdings, Inc.需要考虑年度范围1.5600 - 3.7150和当前价格2.3650。许多人在以2.3650或2.3680下订单之前，会比较35.92%和。实时查看NXDR价格图表，了解每日变化。
Nextdoor Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nextdoor Holdings, Inc.的最高价格是3.7150。在1.5600 - 3.7150内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nextdoor Holdings, Inc.的绩效。
Nextdoor Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？
Nextdoor Holdings, Inc.（NXDR）的最低价格为1.5600。将其与当前的2.3650和1.5600 - 3.7150进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NXDR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NXDR股票是什么时候拆分的？
Nextdoor Holdings, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.7600和27.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.7600
- 开盘价
- 2.8600
- 卖价
- 2.3650
- 买价
- 2.3680
- 最低价
- 2.3600
- 最高价
- 2.9200
- 交易量
- 14.921 K
- 日变化
- -14.31%
- 月变化
- 35.92%
- 6个月变化
- 27.84%
- 年变化
- 27.84%