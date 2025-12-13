NXDR股票今天的价格是多少？ Nextdoor Holdings, Inc.股票今天的定价为2.3650。它在2.3600 - 2.9200范围内交易，昨天的收盘价为2.7600，交易量达到14921。NXDR的实时价格图表显示了这些更新。

Nextdoor Holdings, Inc.股票是否支付股息？ Nextdoor Holdings, Inc.目前的价值为2.3650。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.84%和USD。实时查看图表以跟踪NXDR走势。

如何购买NXDR股票？ 您可以以2.3650的当前价格购买Nextdoor Holdings, Inc.股票。订单通常设置在2.3650或2.3680附近，而14921和-17.31%显示市场活动。立即关注NXDR的实时图表更新。

如何投资NXDR股票？ 投资Nextdoor Holdings, Inc.需要考虑年度范围1.5600 - 3.7150和当前价格2.3650。许多人在以2.3650或2.3680下订单之前，会比较35.92%和。实时查看NXDR价格图表，了解每日变化。

Nextdoor Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Nextdoor Holdings, Inc.的最高价格是3.7150。在1.5600 - 3.7150内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nextdoor Holdings, Inc.的绩效。

Nextdoor Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？ Nextdoor Holdings, Inc.（NXDR）的最低价格为1.5600。将其与当前的2.3650和1.5600 - 3.7150进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NXDR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。