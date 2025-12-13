- Panorámica
NXDR: Nextdoor Holdings, Inc.
El tipo de cambio de NXDR de hoy ha cambiado un -14.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.3600, mientras que el máximo ha alcanzado 2.9200.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nextdoor Holdings, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NXDR hoy?
Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) se evalúa hoy en 2.3650. El instrumento se negocia dentro de 2.3600 - 2.9200; el cierre de ayer ha sido 2.7600 y el volumen comercial ha alcanzado 14921. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NXDR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Nextdoor Holdings, Inc.?
Nextdoor Holdings, Inc. se evalúa actualmente en 2.3650. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 27.84% y USD. Monitoree los movimientos de NXDR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NXDR?
Puede comprar acciones de Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) al precio actual de 2.3650. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 2.3650 o 2.3680, mientras que 14921 y -17.31% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NXDR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NXDR?
Invertir en Nextdoor Holdings, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 1.5600 - 3.7150 y el precio actual 2.3650. Muchos comparan 35.92% y 27.84% antes de colocar órdenes en 2.3650 o 2.3680. Estudie los cambios diarios de precios de NXDR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Nextdoor Holdings, Inc.?
El precio más alto de Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) en el último año ha sido 3.7150. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 1.5600 - 3.7150, una comparación con 2.7600 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Nextdoor Holdings, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Nextdoor Holdings, Inc.?
El precio más bajo de Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) para el año ha sido 1.5600. La comparación con los actuales 2.3650 y 1.5600 - 3.7150 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NXDR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NXDR?
En el pasado, Nextdoor Holdings, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 2.7600 y 27.84% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 2.7600
- Open
- 2.8600
- Bid
- 2.3650
- Ask
- 2.3680
- Low
- 2.3600
- High
- 2.9200
- Volumen
- 14.921 K
- Cambio diario
- -14.31%
- Cambio mensual
- 35.92%
- Cambio a 6 meses
- 27.84%
- Cambio anual
- 27.84%