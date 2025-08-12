FiyatlarBölümler
NVMI
NVMI: Nova Ltd

309.59 USD 1.25 (0.40%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NVMI fiyatı bugün -0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 308.25 ve Yüksek fiyatı olarak 318.00 aralığında işlem gördü.

Nova Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

NVMI haberleri

Günlük aralık
308.25 318.00
Yıllık aralık
154.00 318.00
Önceki kapanış
310.84
Açılış
310.84
Satış
309.59
Alış
309.89
Düşük
308.25
Yüksek
318.00
Hacim
1.527 K
Günlük değişim
-0.40%
Aylık değişim
26.93%
6 aylık değişim
67.98%
Yıllık değişim
47.49%
21 Eylül, Pazar