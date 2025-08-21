CotizacionesSecciones
NVMI
NVMI: Nova Ltd

296.42 USD 5.76 (1.91%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NVMI de hoy ha cambiado un -1.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 292.29, mientras que el máximo ha alcanzado 303.31.

Rango diario
292.29 303.31
Rango anual
154.00 304.78
Cierres anteriores
302.18
Open
299.15
Bid
296.42
Ask
296.72
Low
292.29
High
303.31
Volumen
1.127 K
Cambio diario
-1.91%
Cambio mensual
21.53%
Cambio a 6 meses
60.84%
Cambio anual
41.21%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B