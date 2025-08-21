Divisas / NVMI
NVMI: Nova Ltd
296.42 USD 5.76 (1.91%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NVMI de hoy ha cambiado un -1.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 292.29, mientras que el máximo ha alcanzado 303.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nova Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVMI News
- IBD 50 Stocks To Watch: Chip Leader Nova Is Breaking Out Past Its Latest Buy Point
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.85%
- Nova Measuring Instruments stock hits all-time high at 292.3 USD
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.19%
- Nova at Citi’s 2025 Global TMT Conference: Strategic Growth Insights
- Nova Ltd. (NVMI) Presents at Citi's 2025 Global Technology
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.36%
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.53%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.08%
- Earnings call transcript: Nova Limited beats Q2 2025 forecasts, stock rises
Rango diario
292.29 303.31
Rango anual
154.00 304.78
- Cierres anteriores
- 302.18
- Open
- 299.15
- Bid
- 296.42
- Ask
- 296.72
- Low
- 292.29
- High
- 303.31
- Volumen
- 1.127 K
- Cambio diario
- -1.91%
- Cambio mensual
- 21.53%
- Cambio a 6 meses
- 60.84%
- Cambio anual
- 41.21%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B