NVMI: Nova Ltd

302.18 USD 2.75 (0.92%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NVMI за сегодня изменился на 0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 298.90, а максимальная — 304.78.

Следите за динамикой Nova Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости NVMI

Дневной диапазон
298.90 304.78
Годовой диапазон
154.00 304.78
Предыдущее закрытие
299.43
Open
300.00
Bid
302.18
Ask
302.48
Low
298.90
High
304.78
Объем
848
Дневное изменение
0.92%
Месячное изменение
23.90%
6-месячное изменение
63.96%
Годовое изменение
43.96%
