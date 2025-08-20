Валюты / NVMI
NVMI: Nova Ltd
302.18 USD 2.75 (0.92%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVMI за сегодня изменился на 0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 298.90, а максимальная — 304.78.
Следите за динамикой Nova Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
298.90 304.78
Годовой диапазон
154.00 304.78
- Предыдущее закрытие
- 299.43
- Open
- 300.00
- Bid
- 302.18
- Ask
- 302.48
- Low
- 298.90
- High
- 304.78
- Объем
- 848
- Дневное изменение
- 0.92%
- Месячное изменение
- 23.90%
- 6-месячное изменение
- 63.96%
- Годовое изменение
- 43.96%
