Valute / NVMI
NVMI: Nova Ltd
309.59 USD 1.25 (0.40%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NVMI ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 308.25 e ad un massimo di 318.00.
Segui le dinamiche di Nova Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
308.25 318.00
Intervallo Annuale
154.00 318.00
- Chiusura Precedente
- 310.84
- Apertura
- 310.84
- Bid
- 309.59
- Ask
- 309.89
- Minimo
- 308.25
- Massimo
- 318.00
- Volume
- 1.527 K
- Variazione giornaliera
- -0.40%
- Variazione Mensile
- 26.93%
- Variazione Semestrale
- 67.98%
- Variazione Annuale
- 47.49%
20 settembre, sabato