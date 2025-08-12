QuotazioniSezioni
Valute / NVMI
Tornare a Azioni

NVMI: Nova Ltd

309.59 USD 1.25 (0.40%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NVMI ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 308.25 e ad un massimo di 318.00.

Segui le dinamiche di Nova Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NVMI News

Intervallo Giornaliero
308.25 318.00
Intervallo Annuale
154.00 318.00
Chiusura Precedente
310.84
Apertura
310.84
Bid
309.59
Ask
309.89
Minimo
308.25
Massimo
318.00
Volume
1.527 K
Variazione giornaliera
-0.40%
Variazione Mensile
26.93%
Variazione Semestrale
67.98%
Variazione Annuale
47.49%
20 settembre, sabato