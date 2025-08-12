Währungen / NVMI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NVMI: Nova Ltd
310.84 USD 14.42 (4.86%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVMI hat sich für heute um 4.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 302.27 bis zu einem Hoch von 311.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nova Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVMI News
- IBD 50 Stocks To Watch: Chip Leader Nova Is Breaking Out Past Its Latest Buy Point
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.85%
- Aktie von Nova Measuring Instruments erreicht Allzeithoch bei 292,3 USD/n
- Nova Measuring Instruments stock hits all-time high at 292.3 USD
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.01%
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.19%
- Nova at Citi’s 2025 Global TMT Conference: Strategic Growth Insights
- Nova Ltd. (NVMI) Presents at Citi's 2025 Global Technology
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.36%
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.53%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.08%
- Earnings call transcript: Nova Limited beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- Nova Shares Jump 4% on Q2 Earnings Beat, Robust Q3 Guidance
Tagesspanne
302.27 311.98
Jahresspanne
154.00 311.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 296.42
- Eröffnung
- 310.99
- Bid
- 310.84
- Ask
- 311.14
- Tief
- 302.27
- Hoch
- 311.98
- Volumen
- 1.282 K
- Tagesänderung
- 4.86%
- Monatsänderung
- 27.45%
- 6-Monatsänderung
- 68.66%
- Jahresänderung
- 48.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K