NVMI: Nova Ltd

310.84 USD 14.42 (4.86%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NVMI hat sich für heute um 4.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 302.27 bis zu einem Hoch von 311.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nova Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

NVMI News

Tagesspanne
302.27 311.98
Jahresspanne
154.00 311.98
Vorheriger Schlusskurs
296.42
Eröffnung
310.99
Bid
310.84
Ask
311.14
Tief
302.27
Hoch
311.98
Volumen
1.282 K
Tagesänderung
4.86%
Monatsänderung
27.45%
6-Monatsänderung
68.66%
Jahresänderung
48.08%
