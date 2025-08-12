クォートセクション
通貨 / NVMI
NVMI: Nova Ltd

310.84 USD 14.42 (4.86%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NVMIの今日の為替レートは、4.86%変化しました。日中、通貨は1あたり302.27の安値と311.98の高値で取引されました。

Nova Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
302.27 311.98
1年のレンジ
154.00 311.98
以前の終値
296.42
始値
310.99
買値
310.84
買値
311.14
安値
302.27
高値
311.98
出来高
1.282 K
1日の変化
4.86%
1ヶ月の変化
27.45%
6ヶ月の変化
68.66%
1年の変化
48.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K