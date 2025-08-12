通貨 / NVMI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NVMI: Nova Ltd
310.84 USD 14.42 (4.86%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NVMIの今日の為替レートは、4.86%変化しました。日中、通貨は1あたり302.27の安値と311.98の高値で取引されました。
Nova Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVMI News
- IBD 50 Stocks To Watch: Chip Leader Nova Is Breaking Out Past Its Latest Buy Point
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.85%
- ノバ・メジャリング・インスツルメンツの株価、292.3ドルで史上最高値を記録
- Nova Measuring Instruments stock hits all-time high at 292.3 USD
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.01%
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.19%
- Nova at Citi’s 2025 Global TMT Conference: Strategic Growth Insights
- Nova Ltd. (NVMI) Presents at Citi's 2025 Global Technology
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.36%
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.53%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.08%
- Earnings call transcript: Nova Limited beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- Nova Shares Jump 4% on Q2 Earnings Beat, Robust Q3 Guidance
1日のレンジ
302.27 311.98
1年のレンジ
154.00 311.98
- 以前の終値
- 296.42
- 始値
- 310.99
- 買値
- 310.84
- 買値
- 311.14
- 安値
- 302.27
- 高値
- 311.98
- 出来高
- 1.282 K
- 1日の変化
- 4.86%
- 1ヶ月の変化
- 27.45%
- 6ヶ月の変化
- 68.66%
- 1年の変化
- 48.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K