NVMI: Nova Ltd
309.59 USD 1.25 (0.40%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NVMI 환율이 오늘 -0.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 308.25이고 고가는 318.00이었습니다.
Nova Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NVMI News
- IBD 50 Stocks To Watch: Chip Leader Nova Is Breaking Out Past Its Latest Buy Point
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.85%
- 노바 측정기기, 주당 292.3 USD로 사상 최고치 경신
- Nova Measuring Instruments stock hits all-time high at 292.3 USD
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.01%
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.19%
- Nova at Citi’s 2025 Global TMT Conference: Strategic Growth Insights
- Nova Ltd. (NVMI) Presents at Citi's 2025 Global Technology
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.36%
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.53%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.08%
- Earnings call transcript: Nova Limited beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- Nova Shares Jump 4% on Q2 Earnings Beat, Robust Q3 Guidance
일일 변동 비율
308.25 318.00
년간 변동
154.00 318.00
- 이전 종가
- 310.84
- 시가
- 310.84
- Bid
- 309.59
- Ask
- 309.89
- 저가
- 308.25
- 고가
- 318.00
- 볼륨
- 1.527 K
- 일일 변동
- -0.40%
- 월 변동
- 26.93%
- 6개월 변동
- 67.98%
- 년간 변동율
- 47.49%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K