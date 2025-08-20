Moedas / NVMI
NVMI: Nova Ltd
308.37 USD 11.95 (4.03%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NVMI para hoje mudou para 4.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 307.77 e o mais alto foi 311.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Nova Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NVMI Notícias
- IBD 50 Stocks To Watch: Chip Leader Nova Is Breaking Out Past Its Latest Buy Point
- Israel - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice TA 35 recuou 0,27%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.85%
- Israel - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice TA 35 recuou 0,85%
- Ações da Nova Measuring Instruments atingem máxima histórica de US$ 292,30
- Nova Measuring Instruments stock hits all-time high at 292.3 USD
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Israel - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice TA 35 recuou 1,01%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.01%
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.19%
- Nova at Citi’s 2025 Global TMT Conference: Strategic Growth Insights
- Nova Ltd. (NVMI) Presents at Citi's 2025 Global Technology
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.36%
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.53%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.08%
- Earnings call transcript: Nova Limited beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
Faixa diária
307.77 311.98
Faixa anual
154.00 311.98
- Fechamento anterior
- 296.42
- Open
- 310.99
- Bid
- 308.37
- Ask
- 308.67
- Low
- 307.77
- High
- 311.98
- Volume
- 55
- Mudança diária
- 4.03%
- Mudança mensal
- 26.43%
- Mudança de 6 meses
- 67.32%
- Mudança anual
- 46.91%
