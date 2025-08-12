Devises / NVMI
NVMI: Nova Ltd
309.59 USD 1.25 (0.40%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NVMI a changé de -0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 308.25 et à un maximum de 318.00.
Suivez la dynamique Nova Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NVMI Nouvelles
- IBD 50 Stocks To Watch: Chip Leader Nova Is Breaking Out Past Its Latest Buy Point
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.85%
- Les actions de Nova Measuring Instruments atteignent un niveau record à 292,3 USD
- Nova Measuring Instruments stock hits all-time high at 292.3 USD
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.01%
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.19%
- Nova at Citi’s 2025 Global TMT Conference: Strategic Growth Insights
- Nova Ltd. (NVMI) Presents at Citi's 2025 Global Technology
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.36%
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.53%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.08%
- Earnings call transcript: Nova Limited beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- Nova Shares Jump 4% on Q2 Earnings Beat, Robust Q3 Guidance
Range quotidien
308.25 318.00
Range Annuel
154.00 318.00
- Clôture Précédente
- 310.84
- Ouverture
- 310.84
- Bid
- 309.59
- Ask
- 309.89
- Plus Bas
- 308.25
- Plus Haut
- 318.00
- Volume
- 1.527 K
- Changement quotidien
- -0.40%
- Changement Mensuel
- 26.93%
- Changement à 6 Mois
- 67.98%
- Changement Annuel
- 47.49%
