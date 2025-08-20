货币 / NVMI
NVMI: Nova Ltd
302.18 USD 2.75 (0.92%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NVMI汇率已更改0.92%。当日，交易品种以低点298.90和高点304.78进行交易。
关注Nova Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NVMI新闻
- IBD 50 Stocks To Watch: Chip Leader Nova Is Breaking Out Past Its Latest Buy Point
- 以色列股市收低；截至收盘特拉维夫TA35指数下跌0.27%
- 以色列股市收低；截至收盘特拉维夫TA35指数下跌0.85%
- Nova测量仪器股价创历史新高，达292.3 USD
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- 以色列股市收低；截至收盘特拉维夫TA35指数下跌1.01%
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Nova at Citi’s 2025 Global TMT Conference: Strategic Growth Insights
- Nova Ltd. (NVMI) Presents at Citi's 2025 Global Technology
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Earnings call transcript: Nova Limited beats Q2 2025 forecasts, stock rises
日范围
298.90 304.78
年范围
154.00 304.78
- 前一天收盘价
- 299.43
- 开盘价
- 300.00
- 卖价
- 302.18
- 买价
- 302.48
- 最低价
- 298.90
- 最高价
- 304.78
- 交易量
- 848
- 日变化
- 0.92%
- 月变化
- 23.90%
- 6个月变化
- 63.96%
- 年变化
- 43.96%
