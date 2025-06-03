FiyatlarBölümler
NUTX
NUTX: Nutex Health Inc

96.11 USD 3.15 (3.39%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NUTX fiyatı bugün 3.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 93.34 ve Yüksek fiyatı olarak 97.99 aralığında işlem gördü.

Nutex Health Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

NUTX haberleri

Günlük aralık
93.34 97.99
Yıllık aralık
17.66 183.59
Önceki kapanış
92.96
Açılış
93.40
Satış
96.11
Alış
96.41
Düşük
93.34
Yüksek
97.99
Hacim
533
Günlük değişim
3.39%
Aylık değişim
16.98%
6 aylık değişim
47.93%
Yıllık değişim
355.07%
21 Eylül, Pazar