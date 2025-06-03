货币 / NUTX
NUTX: Nutex Health Inc
89.51 USD 1.43 (1.62%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NUTX汇率已更改1.62%。当日，交易品种以低点88.10和高点91.00进行交易。
关注Nutex Health Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NUTX新闻
- Is Nutex Health Worth The Wait? (NASDAQ:NUTX)
- Nutex Stock: Diagnosed With A Case Of Fair Value (NASDAQ:NUTX)
- Nutex Health appoints Michael L. Reed as lead independent director
- Nutex Health Inc. (NUTX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nutex Health faces securities class action lawsuit filed in Texas court
- Earnings call transcript: Newtek Health Q2 2025 shows robust growth
- SelectQuote Posts Better-Than-Expected Results, Joins Nutex Health, NIO, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CEA Industries (NASDAQ:BNC), MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Crude Oil Down 1%; US Retail Sales Rise 0.5% In July - Gambling.com Gr (NASDAQ:GAMB), Nutex Health (NASDAQ:NUTX)
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Nutex Health delays Q2 filing, announces $25 million stock buyback
- Staying On The Sidelines With Nutex Health: Impressive Growth, Serious Doubts Remain (NASDAQ:NUTX)
- Short Seller Raises Questions Over Micro-Hospital Operator Nutex Health's Arbitration Windfall - Nutex Health (NASDAQ:NUTX)
- Blue Orca Capital takes short position in Nutex Health
- Nutex Health Stock: At An Inflection Point (NASDAQ:NUTX)
- Nutex Health chief operating officer Joshua DeTillio to resign in August
- Nutex Health stock price target maintained at $300 by Benchmark
- Chip Gear Maker KLA In The Spotlight, Hits Record High: Looking For The Best Stocks To Buy And Watch? Check These Lists
- Undercovered Dozen: Roku, Merck, Chevron And More
- NUTEX HEALTH ANNOUNCES THAT IT HAS FILED A SUPPLEMENT TO ITS PROXY STATEMENT
- NUTEX HEALTH INC. ADDED TO RUSSELL 3000 ® INDEX AND RUSSELL MICROCAP ® INDEX
- Nutex Health Leverages Arbitration To Unlock Hidden Value (NASDAQ:NUTX)
- Construction Partners Builds New Highs, Joins Stock Spotlight List: Looking For The Best Stocks To Buy And Watch? Check These Lists
- NUTEX HEALTH ANNOUNCES INTERNET AVAILABILITY OF PROXY MATERIALS FOR ITS 2025 ANNUAL MEETING
日范围
88.10 91.00
年范围
17.66 183.59
- 前一天收盘价
- 88.08
- 开盘价
- 88.29
- 卖价
- 89.51
- 买价
- 89.81
- 最低价
- 88.10
- 最高价
- 91.00
- 交易量
- 73
- 日变化
- 1.62%
- 月变化
- 8.95%
- 6个月变化
- 37.77%
- 年变化
- 323.82%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值