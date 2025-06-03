Währungen / NUTX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NUTX: Nutex Health Inc
96.16 USD 3.20 (3.44%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NUTX hat sich für heute um 3.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.40 bis zu einem Hoch von 97.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nutex Health Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NUTX News
- Is Nutex Health Worth The Wait? (NASDAQ:NUTX)
- Nutex Stock: Diagnosed With A Case Of Fair Value (NASDAQ:NUTX)
- Nutex Health appoints Michael L. Reed as lead independent director
- Nutex Health Inc. (NUTX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nutex Health faces securities class action lawsuit filed in Texas court
- Earnings call transcript: Newtek Health Q2 2025 shows robust growth
- SelectQuote Posts Better-Than-Expected Results, Joins Nutex Health, NIO, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CEA Industries (NASDAQ:BNC), MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Crude Oil Down 1%; US Retail Sales Rise 0.5% In July - Gambling.com Gr (NASDAQ:GAMB), Nutex Health (NASDAQ:NUTX)
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Nutex Health delays Q2 filing, announces $25 million stock buyback
- Staying On The Sidelines With Nutex Health: Impressive Growth, Serious Doubts Remain (NASDAQ:NUTX)
- Short Seller Raises Questions Over Micro-Hospital Operator Nutex Health's Arbitration Windfall - Nutex Health (NASDAQ:NUTX)
- Blue Orca Capital takes short position in Nutex Health
- Nutex Health Stock: At An Inflection Point (NASDAQ:NUTX)
- Nutex Health chief operating officer Joshua DeTillio to resign in August
- Nutex Health stock price target maintained at $300 by Benchmark
- Chip Gear Maker KLA In The Spotlight, Hits Record High: Looking For The Best Stocks To Buy And Watch? Check These Lists
- Undercovered Dozen: Roku, Merck, Chevron And More
- NUTEX HEALTH ANNOUNCES THAT IT HAS FILED A SUPPLEMENT TO ITS PROXY STATEMENT
- NUTEX HEALTH INC. ADDED TO RUSSELL 3000 ® INDEX AND RUSSELL MICROCAP ® INDEX
- Nutex Health Leverages Arbitration To Unlock Hidden Value (NASDAQ:NUTX)
- Construction Partners Builds New Highs, Joins Stock Spotlight List: Looking For The Best Stocks To Buy And Watch? Check These Lists
- NUTEX HEALTH ANNOUNCES INTERNET AVAILABILITY OF PROXY MATERIALS FOR ITS 2025 ANNUAL MEETING
Tagesspanne
93.40 97.99
Jahresspanne
17.66 183.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 92.96
- Eröffnung
- 93.40
- Bid
- 96.16
- Ask
- 96.46
- Tief
- 93.40
- Hoch
- 97.99
- Volumen
- 155
- Tagesänderung
- 3.44%
- Monatsänderung
- 17.04%
- 6-Monatsänderung
- 48.01%
- Jahresänderung
- 355.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K