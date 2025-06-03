KurseKategorien
Währungen / NUTX
Zurück zum Aktien

NUTX: Nutex Health Inc

96.16 USD 3.20 (3.44%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NUTX hat sich für heute um 3.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.40 bis zu einem Hoch von 97.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nutex Health Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NUTX News

Tagesspanne
93.40 97.99
Jahresspanne
17.66 183.59
Vorheriger Schlusskurs
92.96
Eröffnung
93.40
Bid
96.16
Ask
96.46
Tief
93.40
Hoch
97.99
Volumen
155
Tagesänderung
3.44%
Monatsänderung
17.04%
6-Monatsänderung
48.01%
Jahresänderung
355.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K