NUTX: Nutex Health Inc
89.98 USD 1.90 (2.16%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NUTX de hoy ha cambiado un 2.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 88.10, mientras que el máximo ha alcanzado 92.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nutex Health Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
88.10 92.65
Rango anual
17.66 183.59
- Cierres anteriores
- 88.08
- Open
- 88.29
- Bid
- 89.98
- Ask
- 90.28
- Low
- 88.10
- High
- 92.65
- Volumen
- 241
- Cambio diario
- 2.16%
- Cambio mensual
- 9.52%
- Cambio a 6 meses
- 38.49%
- Cambio anual
- 326.04%
