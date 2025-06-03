통화 / NUTX
NUTX: Nutex Health Inc
96.11 USD 3.15 (3.39%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NUTX 환율이 오늘 3.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 93.34이고 고가는 97.99이었습니다.
Nutex Health Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NUTX News
일일 변동 비율
93.34 97.99
년간 변동
17.66 183.59
- 이전 종가
- 92.96
- 시가
- 93.40
- Bid
- 96.11
- Ask
- 96.41
- 저가
- 93.34
- 고가
- 97.99
- 볼륨
- 533
- 일일 변동
- 3.39%
- 월 변동
- 16.98%
- 6개월 변동
- 47.93%
- 년간 변동율
- 355.07%
20 9월, 토요일