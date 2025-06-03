Валюты / NUTX
NUTX: Nutex Health Inc
88.08 USD 7.58 (7.92%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NUTX за сегодня изменился на -7.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.09, а максимальная — 96.00.
Следите за динамикой Nutex Health Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
86.09 96.00
Годовой диапазон
17.66 183.59
- Предыдущее закрытие
- 95.66
- Open
- 94.73
- Bid
- 88.08
- Ask
- 88.38
- Low
- 86.09
- High
- 96.00
- Объем
- 330
- Дневное изменение
- -7.92%
- Месячное изменение
- 7.21%
- 6-месячное изменение
- 35.57%
- Годовое изменение
- 317.05%
