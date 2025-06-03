КотировкиРазделы
NUTX: Nutex Health Inc

88.08 USD 7.58 (7.92%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NUTX за сегодня изменился на -7.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.09, а максимальная — 96.00.

Следите за динамикой Nutex Health Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
86.09 96.00
Годовой диапазон
17.66 183.59
Предыдущее закрытие
95.66
Open
94.73
Bid
88.08
Ask
88.38
Low
86.09
High
96.00
Объем
330
Дневное изменение
-7.92%
Месячное изменение
7.21%
6-месячное изменение
35.57%
Годовое изменение
317.05%
