Moedas / NUTX
NUTX: Nutex Health Inc
91.99 USD 2.01 (2.23%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NUTX para hoje mudou para 2.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 87.10 e o mais alto foi 92.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Nutex Health Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
87.10 92.41
Faixa anual
17.66 183.59
- Fechamento anterior
- 89.98
- Open
- 90.40
- Bid
- 91.99
- Ask
- 92.29
- Low
- 87.10
- High
- 92.41
- Volume
- 119
- Mudança diária
- 2.23%
- Mudança mensal
- 11.96%
- Mudança de 6 meses
- 41.59%
- Mudança anual
- 335.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh