NUTX: Nutex Health Inc
92.96 USD 2.98 (3.31%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NUTXの今日の為替レートは、3.31%変化しました。日中、通貨は1あたり87.10の安値と92.98の高値で取引されました。
Nutex Health Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
87.10 92.98
1年のレンジ
17.66 183.59
- 以前の終値
- 89.98
- 始値
- 90.40
- 買値
- 92.96
- 買値
- 93.26
- 安値
- 87.10
- 高値
- 92.98
- 出来高
- 220
- 1日の変化
- 3.31%
- 1ヶ月の変化
- 13.15%
- 6ヶ月の変化
- 43.08%
- 1年の変化
- 340.15%
