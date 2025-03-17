- Genel bakış
NULV: Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV fiyatı bugün 1.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.66 ve Yüksek fiyatı olarak 43.95 aralığında işlem gördü.
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
NULV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hisse senedi 43.95 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 43.66 - 43.95 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 43.49 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 11 değerine ulaştı. NULV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hisse senedi şu anda 43.95 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 7.14% ve USD değerlerini izler. NULV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
NULV hisse senedi nasıl alınır?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hisselerini şu anki 43.95 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 43.95 ve Ask 44.25 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 11 ve günlük değişim oranı 0.66% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NULV fiyat hareketlerini takip edin.
NULV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 35.41 - 44.22 ve mevcut fiyatı 43.95 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 43.95 veya Ask 44.25 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.73% ve 6 aylık değişim oranı 12.69% değerlerini karşılaştırır. NULV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hisse senedi yıllık olarak 44.22 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 35.41 - 44.22). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 43.49 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Nuveen ESG Large-Cap Value ETF performansını takip edin.
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 35.41 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 43.95 ve hareket ettiği yıllık aralık 35.41 - 44.22 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NULV fiyat hareketlerini izleyin.
NULV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 43.49 ve yıllık değişim oranı 7.14% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 43.49
- Açılış
- 43.66
- Satış
- 43.95
- Alış
- 44.25
- Düşük
- 43.66
- Yüksek
- 43.95
- Hacim
- 11
- Günlük değişim
- 1.06%
- Aylık değişim
- 0.73%
- 6 aylık değişim
- 12.69%
- Yıllık değişim
- 7.14%
