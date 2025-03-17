NULV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hisse senedi 43.95 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 43.66 - 43.95 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 43.49 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 11 değerine ulaştı. NULV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hisse senedi şu anda 43.95 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 7.14% ve USD değerlerini izler. NULV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

NULV hisse senedi nasıl alınır? Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hisselerini şu anki 43.95 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 43.95 ve Ask 44.25 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 11 ve günlük değişim oranı 0.66% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NULV fiyat hareketlerini takip edin.

NULV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 35.41 - 44.22 ve mevcut fiyatı 43.95 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 43.95 veya Ask 44.25 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.73% ve 6 aylık değişim oranı 12.69% değerlerini karşılaştırır. NULV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hisse senedi yıllık olarak 44.22 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 35.41 - 44.22). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 43.49 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Nuveen ESG Large-Cap Value ETF performansını takip edin.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 35.41 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 43.95 ve hareket ettiği yıllık aralık 35.41 - 44.22 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NULV fiyat hareketlerini izleyin.