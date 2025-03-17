- 概要
NULV: Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULVの今日の為替レートは、1.06%変化しました。日中、通貨は1あたり43.66の安値と43.95の高値で取引されました。
Nuveen ESG Large-Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NULV News
よくあるご質問
NULV株の現在の価格は？
Nuveen ESG Large-Cap Value ETFの株価は本日43.95です。43.66 - 43.95内で取引され、前日の終値は43.49、取引量は11に達しました。NULVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Nuveen ESG Large-Cap Value ETFの株は配当を出しますか？
Nuveen ESG Large-Cap Value ETFの現在の価格は43.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.14%やUSDにも注目します。NULVの動きはライブチャートで確認できます。
NULV株を買う方法は？
Nuveen ESG Large-Cap Value ETFの株は現在43.95で購入可能です。注文は通常43.95または44.25付近で行われ、11や0.66%が市場の動きを示します。NULVの最新情報はライブチャートで確認できます。
NULV株に投資する方法は？
Nuveen ESG Large-Cap Value ETFへの投資では、年間の値幅35.41 - 44.22と現在の43.95を考慮します。注文は多くの場合43.95や44.25で行われる前に、0.73%や12.69%と比較されます。NULVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Nuveen ESG Large-Cap Value ETFの株の最高値は？
Nuveen ESG Large-Cap Value ETFの過去1年の最高値は44.22でした。35.41 - 44.22内で株価は大きく変動し、43.49と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nuveen ESG Large-Cap Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Nuveen ESG Large-Cap Value ETFの株の最低値は？
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF(NULV)の年間最安値は35.41でした。現在の43.95や35.41 - 44.22と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NULVの動きはライブチャートで確認できます。
NULVの株式分割はいつ行われましたか？
Nuveen ESG Large-Cap Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、43.49、7.14%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 43.49
- 始値
- 43.66
- 買値
- 43.95
- 買値
- 44.25
- 安値
- 43.66
- 高値
- 43.95
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- 1.06%
- 1ヶ月の変化
- 0.73%
- 6ヶ月の変化
- 12.69%
- 1年の変化
- 7.14%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 10.7
- 期待
- -13.1
- 前
- -8.7
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前