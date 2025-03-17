クォートセクション
通貨 / NULV
NULV: Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

43.95 USD 0.46 (1.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NULVの今日の為替レートは、1.06%変化しました。日中、通貨は1あたり43.66の安値と43.95の高値で取引されました。

Nuveen ESG Large-Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

NULV株の現在の価格は？

Nuveen ESG Large-Cap Value ETFの株価は本日43.95です。43.66 - 43.95内で取引され、前日の終値は43.49、取引量は11に達しました。NULVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Nuveen ESG Large-Cap Value ETFの株は配当を出しますか？

Nuveen ESG Large-Cap Value ETFの現在の価格は43.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.14%やUSDにも注目します。NULVの動きはライブチャートで確認できます。

NULV株を買う方法は？

Nuveen ESG Large-Cap Value ETFの株は現在43.95で購入可能です。注文は通常43.95または44.25付近で行われ、11や0.66%が市場の動きを示します。NULVの最新情報はライブチャートで確認できます。

NULV株に投資する方法は？

Nuveen ESG Large-Cap Value ETFへの投資では、年間の値幅35.41 - 44.22と現在の43.95を考慮します。注文は多くの場合43.95や44.25で行われる前に、0.73%や12.69%と比較されます。NULVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Nuveen ESG Large-Cap Value ETFの株の最高値は？

Nuveen ESG Large-Cap Value ETFの過去1年の最高値は44.22でした。35.41 - 44.22内で株価は大きく変動し、43.49と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nuveen ESG Large-Cap Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Nuveen ESG Large-Cap Value ETFの株の最低値は？

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF(NULV)の年間最安値は35.41でした。現在の43.95や35.41 - 44.22と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NULVの動きはライブチャートで確認できます。

NULVの株式分割はいつ行われましたか？

Nuveen ESG Large-Cap Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、43.49、7.14%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
43.66 43.95
1年のレンジ
35.41 44.22
以前の終値
43.49
始値
43.66
買値
43.95
買値
44.25
安値
43.66
高値
43.95
出来高
11
1日の変化
1.06%
1ヶ月の変化
0.73%
6ヶ月の変化
12.69%
1年の変化
7.14%
15 10月, 水曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
NY Empire State製造指数
実際
10.7
期待
-13.1
-8.7
17:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
18:00
USD
地区連銀経済報告
実際
期待