NULV: Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

43.95 USD 0.46 (1.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NULV за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.66, а максимальная — 43.95.

Следите за динамикой Nuveen ESG Large-Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NULV сегодня?

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) сегодня оценивается на уровне 43.95. Инструмент торгуется в пределах 43.66 - 43.95, вчерашнее закрытие составило 43.49, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NULV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 43.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.14% и USD. Отслеживайте движения NULV на графике в реальном времени.

Как купить акции NULV?

Вы можете купить акции Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) по текущей цене 43.95. Ордера обычно размещаются около 43.95 или 44.25, тогда как 11 и 0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NULV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NULV?

Инвестирование в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 35.41 - 44.22 и текущей цены 43.95. Многие сравнивают 0.73% и 12.69% перед размещением ордеров на 43.95 или 44.25. Изучайте ежедневные изменения цены NULV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?

Самая высокая цена Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) за последний год составила 44.22. Акции заметно колебались в пределах 35.41 - 44.22, сравнение с 43.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen ESG Large-Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?

Самая низкая цена Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) за год составила 35.41. Сравнение с текущими 43.95 и 35.41 - 44.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NULV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NULV?

В прошлом Nuveen ESG Large-Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.49 и 7.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.66 43.95
Годовой диапазон
35.41 44.22
Предыдущее закрытие
43.49
Open
43.66
Bid
43.95
Ask
44.25
Low
43.66
High
43.95
Объем
11
Дневное изменение
1.06%
Месячное изменение
0.73%
6-месячное изменение
12.69%
Годовое изменение
7.14%
