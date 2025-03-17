- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NULV: Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
Курс NULV за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.66, а максимальная — 43.95.
Следите за динамикой Nuveen ESG Large-Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NULV
- Is Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) a Strong ETF Right Now?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) a Strong ETF Right Now?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NULV сегодня?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) сегодня оценивается на уровне 43.95. Инструмент торгуется в пределах 43.66 - 43.95, вчерашнее закрытие составило 43.49, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NULV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 43.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.14% и USD. Отслеживайте движения NULV на графике в реальном времени.
Как купить акции NULV?
Вы можете купить акции Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) по текущей цене 43.95. Ордера обычно размещаются около 43.95 или 44.25, тогда как 11 и 0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NULV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NULV?
Инвестирование в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 35.41 - 44.22 и текущей цены 43.95. Многие сравнивают 0.73% и 12.69% перед размещением ордеров на 43.95 или 44.25. Изучайте ежедневные изменения цены NULV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?
Самая высокая цена Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) за последний год составила 44.22. Акции заметно колебались в пределах 35.41 - 44.22, сравнение с 43.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen ESG Large-Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?
Самая низкая цена Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) за год составила 35.41. Сравнение с текущими 43.95 и 35.41 - 44.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NULV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NULV?
В прошлом Nuveen ESG Large-Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.49 и 7.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.49
- Open
- 43.66
- Bid
- 43.95
- Ask
- 44.25
- Low
- 43.66
- High
- 43.95
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 1.06%
- Месячное изменение
- 0.73%
- 6-месячное изменение
- 12.69%
- Годовое изменение
- 7.14%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 10.7
- Прог.
- -13.1
- Пред.
- -8.7
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.