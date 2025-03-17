- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NULV: Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV 환율이 오늘 1.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 43.66이고 고가는 43.95이었습니다.
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NULV News
- Is Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) a Strong ETF Right Now?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) a Strong ETF Right Now?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
자주 묻는 질문
오늘 NULV 주식의 가격은?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 주식은 당일 43.95에 가격이 책정되며 43.66 - 43.95 내에서 거래되고 어제의 종가는 43.49 였고 거래 볼륨은 11이었습니다. NULV의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF은 현재 43.95로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 7.14% 및 USD를 지켜 봅니다. NULV의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
NULV 주식을 매수하는 방법은?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF의 주식을 현재 43.95의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 44.25 근처로 접수되며 11 및 0.66%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 NULV의 업데이트를 확인해 보세요.
NULV 주식에 투자하는 방법은?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 35.41 - 44.22 및 현재 가격 43.95을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 0.73% 및 12.69%를 비교합니다. NULV 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 주식 최고가는?
지난해 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF의 최고가는 44.22였습니다. 35.41 - 44.22 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 43.49와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF의 움직임을 살펴보세요.
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 최저가는?
연중 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV)의 최저 가격은 35.41였습니다. 현재 43.95 및 35.41 - 44.22와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. NULV의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
NULV 주식의 분할은 언제였는지?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 43.49 및 7.14%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 43.49
- 시가
- 43.66
- Bid
- 43.95
- Ask
- 44.25
- 저가
- 43.66
- 고가
- 43.95
- 볼륨
- 11
- 일일 변동
- 1.06%
- 월 변동
- 0.73%
- 6개월 변동
- 12.69%
- 년간 변동율
- 7.14%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 10.7
- 예측값
- -13.1
- 훑어보기
- -8.7
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기