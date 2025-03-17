KurseKategorien
Währungen / NULV
Zurück zum Aktien

NULV: Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

43.95 USD 0.46 (1.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NULV hat sich für heute um 1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.66 bis zu einem Hoch von 43.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nuveen ESG Large-Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NULV News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von NULV heute?

Die Aktie von Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) notiert heute bei 43.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von 43.66 - 43.95 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 43.49 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von NULV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie NULV Dividenden?

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF wird derzeit mit 43.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NULV zu verfolgen.

Wie kaufe ich NULV-Aktien?

Sie können Aktien von Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) zum aktuellen Kurs von 43.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 43.95 oder 44.25 platziert, während 11 und 0.66% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NULV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in NULV-Aktien?

Bei einer Investition in Nuveen ESG Large-Cap Value ETF müssen die jährliche Spanne 35.41 - 44.22 und der aktuelle Kurs 43.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.73% und 12.69%, bevor sie Orders zu 43.95 oder 44.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NULV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?

Der höchste Kurs von Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) im vergangenen Jahr lag bei 44.22. Innerhalb von 35.41 - 44.22 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 43.49 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Nuveen ESG Large-Cap Value ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?

Der niedrigste Kurs von Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) im Laufe des Jahres betrug 35.41. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 43.95 und der Spanne 35.41 - 44.22 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NULV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von NULV statt?

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 43.49 und 7.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
43.66 43.95
Jahresspanne
35.41 44.22
Vorheriger Schlusskurs
43.49
Eröffnung
43.66
Bid
43.95
Ask
44.25
Tief
43.66
Hoch
43.95
Volumen
11
Tagesänderung
1.06%
Monatsänderung
0.73%
6-Monatsänderung
12.69%
Jahresänderung
7.14%
15 Oktober, Mittwoch
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
NY Empire-State-Index des verarbeitenden Gewerbes
Akt
10.7
Erw
-13.1
Vorh
-8.7
17:00
USD
Fed Präsident Waller spricht
Akt
Erw
Vorh
18:00
USD
Fed Beige Book
Akt
Erw
Vorh