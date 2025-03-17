- Übersicht
NULV: Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
Der Wechselkurs von NULV hat sich für heute um 1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.66 bis zu einem Hoch von 43.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nuveen ESG Large-Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NULV News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NULV heute?
Die Aktie von Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) notiert heute bei 43.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von 43.66 - 43.95 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 43.49 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von NULV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NULV Dividenden?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF wird derzeit mit 43.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NULV zu verfolgen.
Wie kaufe ich NULV-Aktien?
Sie können Aktien von Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) zum aktuellen Kurs von 43.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 43.95 oder 44.25 platziert, während 11 und 0.66% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NULV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NULV-Aktien?
Bei einer Investition in Nuveen ESG Large-Cap Value ETF müssen die jährliche Spanne 35.41 - 44.22 und der aktuelle Kurs 43.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.73% und 12.69%, bevor sie Orders zu 43.95 oder 44.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NULV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?
Der höchste Kurs von Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) im vergangenen Jahr lag bei 44.22. Innerhalb von 35.41 - 44.22 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 43.49 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Nuveen ESG Large-Cap Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?
Der niedrigste Kurs von Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) im Laufe des Jahres betrug 35.41. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 43.95 und der Spanne 35.41 - 44.22 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NULV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NULV statt?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 43.49 und 7.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
