NULV: Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
A taxa do NULV para hoje mudou para 1.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.66 e o mais alto foi 43.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Nuveen ESG Large-Cap Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NULV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NULV hoje?
Hoje Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) está avaliado em 43.95. O instrumento é negociado dentro de 43.66 - 43.95, o fechamento de ontem foi 43.49, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NULV em tempo real.
As ações de Nuveen ESG Large-Cap Value ETF pagam dividendos?
Atualmente Nuveen ESG Large-Cap Value ETF está avaliado em 43.95. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.14% e USD. Monitore os movimentos de NULV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NULV?
Você pode comprar ações de Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) pelo preço atual 43.95. Ordens geralmente são executadas perto de 43.95 ou 44.25, enquanto 11 e 0.66% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NULV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NULV?
Investir em Nuveen ESG Large-Cap Value ETF envolve considerar a faixa anual 35.41 - 44.22 e o preço atual 43.95. Muitos comparam 0.73% e 12.69% antes de enviar ordens em 43.95 ou 44.25. Estude as mudanças diárias de preço de NULV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?
O maior preço de Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) no último ano foi 44.22. As ações oscilaram bastante dentro de 35.41 - 44.22, e a comparação com 43.49 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Nuveen ESG Large-Cap Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?
O menor preço de Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) no ano foi 35.41. A comparação com o preço atual 43.95 e 35.41 - 44.22 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NULV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NULV?
No passado Nuveen ESG Large-Cap Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 43.49 e 7.14% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 43.49
- Open
- 43.66
- Bid
- 43.95
- Ask
- 44.25
- Low
- 43.66
- High
- 43.95
- Volume
- 11
- Mudança diária
- 1.06%
- Mudança mensal
- 0.73%
- Mudança de 6 meses
- 12.69%
- Mudança anual
- 7.14%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 10.7
- Projeç.
- -13.1
- Prév.
- -8.7
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.