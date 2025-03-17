- Aperçu
NULV: Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
Le taux de change de NULV a changé de 1.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.66 et à un maximum de 43.95.
Suivez la dynamique Nuveen ESG Large-Cap Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NULV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NULV aujourd'hui ?
L'action Nuveen ESG Large-Cap Value ETF est cotée à 43.95 aujourd'hui. Elle se négocie dans 43.66 - 43.95, a clôturé hier à 43.49 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de NULV présente ces mises à jour.
L'action Nuveen ESG Large-Cap Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF est actuellement valorisé à 43.95. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.14% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NULV.
Comment acheter des actions NULV ?
Vous pouvez acheter des actions Nuveen ESG Large-Cap Value ETF au cours actuel de 43.95. Les ordres sont généralement placés à proximité de 43.95 ou de 44.25, le 11 et le 0.66% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NULV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NULV ?
Investir dans Nuveen ESG Large-Cap Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 35.41 - 44.22 et le prix actuel 43.95. Beaucoup comparent 0.73% et 12.69% avant de passer des ordres à 43.95 ou 44.25. Consultez le graphique du cours de NULV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Nuveen ESG Large-Cap Value ETF ?
Le cours le plus élevé de Nuveen ESG Large-Cap Value ETF l'année dernière était 44.22. Au cours de 35.41 - 44.22, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 43.49 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Nuveen ESG Large-Cap Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Nuveen ESG Large-Cap Value ETF ?
Le cours le plus bas de Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) sur l'année a été 35.41. Sa comparaison avec 43.95 et 35.41 - 44.22 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NULV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NULV a-t-elle été divisée ?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 43.49 et 7.14% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 43.49
- Ouverture
- 43.66
- Bid
- 43.95
- Ask
- 44.25
- Plus Bas
- 43.66
- Plus Haut
- 43.95
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- 1.06%
- Changement Mensuel
- 0.73%
- Changement à 6 Mois
- 12.69%
- Changement Annuel
- 7.14%
