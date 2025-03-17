- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NULV: Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
Il tasso di cambio NULV ha avuto una variazione del 1.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.66 e ad un massimo di 43.95.
Segui le dinamiche di Nuveen ESG Large-Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NULV News
- Is Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) a Strong ETF Right Now?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) a Strong ETF Right Now?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NULV oggi?
Oggi le azioni Nuveen ESG Large-Cap Value ETF sono prezzate a 43.95. Viene scambiato all'interno di 43.66 - 43.95, la chiusura di ieri è stata 43.49 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NULV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Nuveen ESG Large-Cap Value ETF pagano dividendi?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF è attualmente valutato a 43.95. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.14% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NULV.
Come acquistare azioni NULV?
Puoi acquistare azioni Nuveen ESG Large-Cap Value ETF al prezzo attuale di 43.95. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 43.95 o 44.25, mentre 11 e 0.66% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NULV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NULV?
Investire in Nuveen ESG Large-Cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 35.41 - 44.22 e il prezzo attuale 43.95. Molti confrontano 0.73% e 12.69% prima di effettuare ordini su 43.95 o 44.25. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NULV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?
Il prezzo massimo di Nuveen ESG Large-Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 44.22. All'interno di 35.41 - 44.22, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.49 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Nuveen ESG Large-Cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?
Il prezzo più basso di Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) nel corso dell'anno è stato 35.41. Confrontandolo con gli attuali 43.95 e 35.41 - 44.22 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NULV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NULV?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.49 e 7.14%.
- Chiusura Precedente
- 43.49
- Apertura
- 43.66
- Bid
- 43.95
- Ask
- 44.25
- Minimo
- 43.66
- Massimo
- 43.95
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 1.06%
- Variazione Mensile
- 0.73%
- Variazione Semestrale
- 12.69%
- Variazione Annuale
- 7.14%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 10.7
- Fcst
- -13.1
- Prev
- -8.7
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev