NULV: Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

43.95 USD 0.46 (1.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NULV ha avuto una variazione del 1.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.66 e ad un massimo di 43.95.

Segui le dinamiche di Nuveen ESG Large-Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NULV oggi?

Oggi le azioni Nuveen ESG Large-Cap Value ETF sono prezzate a 43.95. Viene scambiato all'interno di 43.66 - 43.95, la chiusura di ieri è stata 43.49 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NULV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Nuveen ESG Large-Cap Value ETF pagano dividendi?

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF è attualmente valutato a 43.95. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.14% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NULV.

Come acquistare azioni NULV?

Puoi acquistare azioni Nuveen ESG Large-Cap Value ETF al prezzo attuale di 43.95. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 43.95 o 44.25, mentre 11 e 0.66% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NULV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NULV?

Investire in Nuveen ESG Large-Cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 35.41 - 44.22 e il prezzo attuale 43.95. Molti confrontano 0.73% e 12.69% prima di effettuare ordini su 43.95 o 44.25. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NULV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?

Il prezzo massimo di Nuveen ESG Large-Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 44.22. All'interno di 35.41 - 44.22, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.49 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Nuveen ESG Large-Cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?

Il prezzo più basso di Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) nel corso dell'anno è stato 35.41. Confrontandolo con gli attuali 43.95 e 35.41 - 44.22 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NULV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NULV?

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.49 e 7.14%.

Intervallo Giornaliero
43.66 43.95
Intervallo Annuale
35.41 44.22
Chiusura Precedente
43.49
Apertura
43.66
Bid
43.95
Ask
44.25
Minimo
43.66
Massimo
43.95
Volume
11
Variazione giornaliera
1.06%
Variazione Mensile
0.73%
Variazione Semestrale
12.69%
Variazione Annuale
7.14%
