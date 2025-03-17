NULV: Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
今日NULV汇率已更改1.06%。当日，交易品种以低点43.66和高点43.95进行交易。
关注Nuveen ESG Large-Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NULV新闻
- Is Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) a Strong ETF Right Now?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) a Strong ETF Right Now?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
常见问题解答
NULV股票今天的价格是多少？
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF股票今天的定价为43.95。它在43.66 - 43.95范围内交易，昨天的收盘价为43.49，交易量达到11。NULV的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF股票是否支付股息？
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF目前的价值为43.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.14%和USD。实时查看图表以跟踪NULV走势。
如何购买NULV股票？
您可以以43.95的当前价格购买Nuveen ESG Large-Cap Value ETF股票。订单通常设置在43.95或44.25附近，而11和0.66%显示市场活动。立即关注NULV的实时图表更新。
如何投资NULV股票？
投资Nuveen ESG Large-Cap Value ETF需要考虑年度范围35.41 - 44.22和当前价格43.95。许多人在以43.95或44.25下订单之前，会比较0.73%和。实时查看NULV价格图表，了解每日变化。
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen ESG Large-Cap Value ETF的最高价格是44.22。在35.41 - 44.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen ESG Large-Cap Value ETF的绩效。
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF（NULV）的最低价格为35.41。将其与当前的43.95和35.41 - 44.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NULV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NULV股票是什么时候拆分的？
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.49和7.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.49
- 开盘价
- 43.66
- 卖价
- 43.95
- 买价
- 44.25
- 最低价
- 43.66
- 最高价
- 43.95
- 交易量
- 11
- 日变化
- 1.06%
- 月变化
- 0.73%
- 6个月变化
- 12.69%
- 年变化
- 7.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 10.7
- 预测值
- -13.1
- 前值
- -8.7
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值