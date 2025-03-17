NULV股票今天的价格是多少？ Nuveen ESG Large-Cap Value ETF股票今天的定价为43.95。它在43.66 - 43.95范围内交易，昨天的收盘价为43.49，交易量达到11。NULV的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF股票是否支付股息？ Nuveen ESG Large-Cap Value ETF目前的价值为43.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.14%和USD。实时查看图表以跟踪NULV走势。

如何购买NULV股票？ 您可以以43.95的当前价格购买Nuveen ESG Large-Cap Value ETF股票。订单通常设置在43.95或44.25附近，而11和0.66%显示市场活动。立即关注NULV的实时图表更新。

如何投资NULV股票？ 投资Nuveen ESG Large-Cap Value ETF需要考虑年度范围35.41 - 44.22和当前价格43.95。许多人在以43.95或44.25下订单之前，会比较0.73%和。实时查看NULV价格图表，了解每日变化。

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Nuveen ESG Large-Cap Value ETF的最高价格是44.22。在35.41 - 44.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen ESG Large-Cap Value ETF的绩效。

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF股票的最低价格是多少？ Nuveen ESG Large-Cap Value ETF（NULV）的最低价格为35.41。将其与当前的43.95和35.41 - 44.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NULV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。