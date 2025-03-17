报价部分
货币 / NULV
NULV: Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

43.95 USD 0.46 (1.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NULV汇率已更改1.06%。当日，交易品种以低点43.66和高点43.95进行交易。

关注Nuveen ESG Large-Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

NULV新闻

常见问题解答

NULV股票今天的价格是多少？

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF股票今天的定价为43.95。它在43.66 - 43.95范围内交易，昨天的收盘价为43.49，交易量达到11。NULV的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF股票是否支付股息？

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF目前的价值为43.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.14%和USD。实时查看图表以跟踪NULV走势。

如何购买NULV股票？

您可以以43.95的当前价格购买Nuveen ESG Large-Cap Value ETF股票。订单通常设置在43.95或44.25附近，而11和0.66%显示市场活动。立即关注NULV的实时图表更新。

如何投资NULV股票？

投资Nuveen ESG Large-Cap Value ETF需要考虑年度范围35.41 - 44.22和当前价格43.95。许多人在以43.95或44.25下订单之前，会比较0.73%和。实时查看NULV价格图表，了解每日变化。

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen ESG Large-Cap Value ETF的最高价格是44.22。在35.41 - 44.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen ESG Large-Cap Value ETF的绩效。

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF（NULV）的最低价格为35.41。将其与当前的43.95和35.41 - 44.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NULV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NULV股票是什么时候拆分的？

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.49和7.14%中可见。

日范围
43.66 43.95
年范围
35.41 44.22
前一天收盘价
43.49
开盘价
43.66
卖价
43.95
买价
44.25
最低价
43.66
最高价
43.95
交易量
11
日变化
1.06%
月变化
0.73%
6个月变化
12.69%
年变化
7.14%
