- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NULV: Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
El tipo de cambio de NULV de hoy ha cambiado un 1.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.66, mientras que el máximo ha alcanzado 43.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nuveen ESG Large-Cap Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NULV News
- Is Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) a Strong ETF Right Now?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) a Strong ETF Right Now?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NULV hoy?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) se evalúa hoy en 43.95. El instrumento se negocia dentro de 43.66 - 43.95; el cierre de ayer ha sido 43.49 y el volumen comercial ha alcanzado 11. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NULV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF se evalúa actualmente en 43.95. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.14% y USD. Monitoree los movimientos de NULV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NULV?
Puede comprar acciones de Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) al precio actual de 43.95. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 43.95 o 44.25, mientras que 11 y 0.66% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NULV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NULV?
Invertir en Nuveen ESG Large-Cap Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 35.41 - 44.22 y el precio actual 43.95. Muchos comparan 0.73% y 12.69% antes de colocar órdenes en 43.95 o 44.25. Estudie los cambios diarios de precios de NULV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?
El precio más alto de Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) en el último año ha sido 44.22. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 35.41 - 44.22, una comparación con 43.49 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Nuveen ESG Large-Cap Value ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Nuveen ESG Large-Cap Value ETF?
El precio más bajo de Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) para el año ha sido 35.41. La comparación con los actuales 43.95 y 35.41 - 44.22 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NULV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NULV?
En el pasado, Nuveen ESG Large-Cap Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 43.49 y 7.14% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 43.49
- Open
- 43.66
- Bid
- 43.95
- Ask
- 44.25
- Low
- 43.66
- High
- 43.95
- Volumen
- 11
- Cambio diario
- 1.06%
- Cambio mensual
- 0.73%
- Cambio a 6 meses
- 12.69%
- Cambio anual
- 7.14%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 10.7
- Pronós.
- -13.1
- Prev.
- -8.7
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.