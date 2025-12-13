NTSK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Netskope Inc hisse senedi 20.72 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 20.50 - 22.24 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 23.50 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 15274 değerine ulaştı. NTSK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Netskope Inc hisse senedi temettü ödüyor mu? Netskope Inc hisse senedi şu anda 20.72 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -9.91% ve USD değerlerini izler. NTSK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

NTSK hisse senedi nasıl alınır? Netskope Inc hisselerini şu anki 20.72 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 20.72 ve Ask 21.02 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 15274 ve günlük değişim oranı -2.72% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NTSK fiyat hareketlerini takip edin.

NTSK hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Netskope Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 17.32 - 27.99 ve mevcut fiyatı 20.72 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 20.72 veya Ask 21.02 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 15.11% ve 6 aylık değişim oranı -9.91% değerlerini karşılaştırır. NTSK fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Netskope Inc hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Netskope Inc hisse senedi yıllık olarak 27.99 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 17.32 - 27.99). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 23.50 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Netskope Inc performansını takip edin.

Netskope Inc hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Netskope Inc (NTSK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 17.32 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 20.72 ve hareket ettiği yıllık aralık 17.32 - 27.99 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NTSK fiyat hareketlerini izleyin.