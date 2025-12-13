- 概要
NTSK: ネットスコープ
NTSKの今日の為替レートは、-11.83%変化しました。日中、通貨は1あたり20.50の安値と22.24の高値で取引されました。
ネットスコープダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NTSK株の現在の価格は？
ネットスコープの株価は本日20.72です。20.50 - 22.24内で取引され、前日の終値は23.50、取引量は15274に達しました。NTSKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ネットスコープの株は配当を出しますか？
ネットスコープの現在の価格は20.72です。配当方針は会社によりますが、投資家は-9.91%やUSDにも注目します。NTSKの動きはライブチャートで確認できます。
NTSK株を買う方法は？
ネットスコープの株は現在20.72で購入可能です。注文は通常20.72または21.02付近で行われ、15274や-2.72%が市場の動きを示します。NTSKの最新情報はライブチャートで確認できます。
NTSK株に投資する方法は？
ネットスコープへの投資では、年間の値幅17.32 - 27.99と現在の20.72を考慮します。注文は多くの場合20.72や21.02で行われる前に、15.11%や-9.91%と比較されます。NTSKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ネットスコープの株の最高値は？
ネットスコープの過去1年の最高値は27.99でした。17.32 - 27.99内で株価は大きく変動し、23.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ネットスコープのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ネットスコープの株の最低値は？
ネットスコープ(NTSK)の年間最安値は17.32でした。現在の20.72や17.32 - 27.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NTSKの動きはライブチャートで確認できます。
NTSKの株式分割はいつ行われましたか？
ネットスコープは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.50、-9.91%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.50
- 始値
- 21.30
- 買値
- 20.72
- 買値
- 21.02
- 安値
- 20.50
- 高値
- 22.24
- 出来高
- 15.274 K
- 1日の変化
- -11.83%
- 1ヶ月の変化
- 15.11%
- 6ヶ月の変化
- -9.91%
- 1年の変化
- -9.91%