NTSK: ネットスコープ

20.72 USD 2.78 (11.83%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

NTSKの今日の為替レートは、-11.83%変化しました。日中、通貨は1あたり20.50の安値と22.24の高値で取引されました。

ネットスコープダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

NTSK株の現在の価格は？

ネットスコープの株価は本日20.72です。20.50 - 22.24内で取引され、前日の終値は23.50、取引量は15274に達しました。NTSKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ネットスコープの株は配当を出しますか？

ネットスコープの現在の価格は20.72です。配当方針は会社によりますが、投資家は-9.91%やUSDにも注目します。NTSKの動きはライブチャートで確認できます。

NTSK株を買う方法は？

ネットスコープの株は現在20.72で購入可能です。注文は通常20.72または21.02付近で行われ、15274や-2.72%が市場の動きを示します。NTSKの最新情報はライブチャートで確認できます。

NTSK株に投資する方法は？

ネットスコープへの投資では、年間の値幅17.32 - 27.99と現在の20.72を考慮します。注文は多くの場合20.72や21.02で行われる前に、15.11%や-9.91%と比較されます。NTSKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ネットスコープの株の最高値は？

ネットスコープの過去1年の最高値は27.99でした。17.32 - 27.99内で株価は大きく変動し、23.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ネットスコープのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ネットスコープの株の最低値は？

ネットスコープ(NTSK)の年間最安値は17.32でした。現在の20.72や17.32 - 27.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NTSKの動きはライブチャートで確認できます。

NTSKの株式分割はいつ行われましたか？

ネットスコープは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.50、-9.91%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.50 22.24
1年のレンジ
17.32 27.99
以前の終値
23.50
始値
21.30
買値
20.72
買値
21.02
安値
20.50
高値
22.24
出来高
15.274 K
1日の変化
-11.83%
1ヶ月の変化
15.11%
6ヶ月の変化
-9.91%
1年の変化
-9.91%
13 12月, 土曜日