NTSK: Netskope Inc
Il tasso di cambio NTSK ha avuto una variazione del -11.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.50 e ad un massimo di 22.24.
Segui le dinamiche di Netskope Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NTSK oggi?
Oggi le azioni Netskope Inc sono prezzate a 20.72. Viene scambiato all'interno di 20.50 - 22.24, la chiusura di ieri è stata 23.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 15274. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NTSK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Netskope Inc pagano dividendi?
Netskope Inc è attualmente valutato a 20.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -9.91% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NTSK.
Come acquistare azioni NTSK?
Puoi acquistare azioni Netskope Inc al prezzo attuale di 20.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.72 o 21.02, mentre 15274 e -2.72% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NTSK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NTSK?
Investire in Netskope Inc implica considerare l'intervallo annuale 17.32 - 27.99 e il prezzo attuale 20.72. Molti confrontano 15.11% e -9.91% prima di effettuare ordini su 20.72 o 21.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NTSK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Netskope Inc?
Il prezzo massimo di Netskope Inc nell'ultimo anno è stato 27.99. All'interno di 17.32 - 27.99, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Netskope Inc utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Netskope Inc?
Il prezzo più basso di Netskope Inc (NTSK) nel corso dell'anno è stato 17.32. Confrontandolo con gli attuali 20.72 e 17.32 - 27.99 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NTSK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NTSK?
Netskope Inc ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.50 e -9.91%.
- Chiusura Precedente
- 23.50
- Apertura
- 21.30
- Bid
- 20.72
- Ask
- 21.02
- Minimo
- 20.50
- Massimo
- 22.24
- Volume
- 15.274 K
- Variazione giornaliera
- -11.83%
- Variazione Mensile
- 15.11%
- Variazione Semestrale
- -9.91%
- Variazione Annuale
- -9.91%