- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NTSK: Netskope Inc
El tipo de cambio de NTSK de hoy ha cambiado un -11.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.50, mientras que el máximo ha alcanzado 22.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Netskope Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NTSK hoy?
Netskope Inc (NTSK) se evalúa hoy en 20.72. El instrumento se negocia dentro de 20.50 - 22.24; el cierre de ayer ha sido 23.50 y el volumen comercial ha alcanzado 15274. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NTSK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Netskope Inc?
Netskope Inc se evalúa actualmente en 20.72. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -9.91% y USD. Monitoree los movimientos de NTSK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NTSK?
Puede comprar acciones de Netskope Inc (NTSK) al precio actual de 20.72. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.72 o 21.02, mientras que 15274 y -2.72% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NTSK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NTSK?
Invertir en Netskope Inc implica tener en cuenta el rango anual 17.32 - 27.99 y el precio actual 20.72. Muchos comparan 15.11% y -9.91% antes de colocar órdenes en 20.72 o 21.02. Estudie los cambios diarios de precios de NTSK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Netskope Inc?
El precio más alto de Netskope Inc (NTSK) en el último año ha sido 27.99. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.32 - 27.99, una comparación con 23.50 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Netskope Inc en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Netskope Inc?
El precio más bajo de Netskope Inc (NTSK) para el año ha sido 17.32. La comparación con los actuales 20.72 y 17.32 - 27.99 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NTSK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NTSK?
En el pasado, Netskope Inc ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.50 y -9.91% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.50
- Open
- 21.30
- Bid
- 20.72
- Ask
- 21.02
- Low
- 20.50
- High
- 22.24
- Volumen
- 15.274 K
- Cambio diario
- -11.83%
- Cambio mensual
- 15.11%
- Cambio a 6 meses
- -9.91%
- Cambio anual
- -9.91%