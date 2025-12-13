- Übersicht
NTSK: Netskope Inc
Der Wechselkurs von NTSK hat sich für heute um -11.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.50 bis zu einem Hoch von 22.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Netskope Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NTSK heute?
Die Aktie von Netskope Inc (NTSK) notiert heute bei 20.72. Sie wird innerhalb einer Spanne von 20.50 - 22.24 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.50 und das Handelsvolumen erreichte 15274. Das Live-Chart von NTSK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NTSK Dividenden?
Netskope Inc wird derzeit mit 20.72 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -9.91% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NTSK zu verfolgen.
Wie kaufe ich NTSK-Aktien?
Sie können Aktien von Netskope Inc (NTSK) zum aktuellen Kurs von 20.72 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.72 oder 21.02 platziert, während 15274 und -2.72% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NTSK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NTSK-Aktien?
Bei einer Investition in Netskope Inc müssen die jährliche Spanne 17.32 - 27.99 und der aktuelle Kurs 20.72 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 15.11% und -9.91%, bevor sie Orders zu 20.72 oder 21.02 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NTSK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Netskope Inc?
Der höchste Kurs von Netskope Inc (NTSK) im vergangenen Jahr lag bei 27.99. Innerhalb von 17.32 - 27.99 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Netskope Inc mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Netskope Inc?
Der niedrigste Kurs von Netskope Inc (NTSK) im Laufe des Jahres betrug 17.32. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.72 und der Spanne 17.32 - 27.99 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NTSK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NTSK statt?
Netskope Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.50 und -9.91% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.50
- Eröffnung
- 21.30
- Bid
- 20.72
- Ask
- 21.02
- Tief
- 20.50
- Hoch
- 22.24
- Volumen
- 15.274 K
- Tagesänderung
- -11.83%
- Monatsänderung
- 15.11%
- 6-Monatsänderung
- -9.91%
- Jahresänderung
- -9.91%