NTSK: Netskope Inc
Le taux de change de NTSK a changé de -11.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.50 et à un maximum de 22.24.
Suivez la dynamique Netskope Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NTSK aujourd'hui ?
L'action Netskope Inc est cotée à 20.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans 20.50 - 22.24, a clôturé hier à 23.50 et son volume d'échange a atteint 15274. Le graphique en temps réel du cours de NTSK présente ces mises à jour.
L'action Netskope Inc verse-t-elle des dividendes ?
Netskope Inc est actuellement valorisé à 20.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -9.91% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NTSK.
Comment acheter des actions NTSK ?
Vous pouvez acheter des actions Netskope Inc au cours actuel de 20.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.72 ou de 21.02, le 15274 et le -2.72% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NTSK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NTSK ?
Investir dans Netskope Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.32 - 27.99 et le prix actuel 20.72. Beaucoup comparent 15.11% et -9.91% avant de passer des ordres à 20.72 ou 21.02. Consultez le graphique du cours de NTSK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Netskope Inc ?
Le cours le plus élevé de Netskope Inc l'année dernière était 27.99. Au cours de 17.32 - 27.99, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Netskope Inc sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Netskope Inc ?
Le cours le plus bas de Netskope Inc (NTSK) sur l'année a été 17.32. Sa comparaison avec 20.72 et 17.32 - 27.99 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NTSK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NTSK a-t-elle été divisée ?
Netskope Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.50 et -9.91% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.50
- Ouverture
- 21.30
- Bid
- 20.72
- Ask
- 21.02
- Plus Bas
- 20.50
- Plus Haut
- 22.24
- Volume
- 15.274 K
- Changement quotidien
- -11.83%
- Changement Mensuel
- 15.11%
- Changement à 6 Mois
- -9.91%
- Changement Annuel
- -9.91%