Курс NTSK за сегодня изменился на -11.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.50, а максимальная — 22.24.

Следите за динамикой Netskope Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.