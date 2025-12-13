КотировкиРазделы
NTSK: Netskope Inc

20.72 USD 2.78 (11.83%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NTSK за сегодня изменился на -11.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.50, а максимальная — 22.24.

Следите за динамикой Netskope Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Какова цена акций NTSK сегодня?

Netskope Inc (NTSK) сегодня оценивается на уровне 20.72. Инструмент торгуется в пределах 20.50 - 22.24, вчерашнее закрытие составило 23.50, а торговый объем достиг 15274. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NTSK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Netskope Inc?

Netskope Inc в настоящее время оценивается в 20.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.91% и USD. Отслеживайте движения NTSK на графике в реальном времени.

Как купить акции NTSK?

Вы можете купить акции Netskope Inc (NTSK) по текущей цене 20.72. Ордера обычно размещаются около 20.72 или 21.02, тогда как 15274 и -2.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NTSK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NTSK?

Инвестирование в Netskope Inc предполагает учет годового диапазона 17.32 - 27.99 и текущей цены 20.72. Многие сравнивают 15.11% и -9.91% перед размещением ордеров на 20.72 или 21.02. Изучайте ежедневные изменения цены NTSK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Netskope Inc?

Самая высокая цена Netskope Inc (NTSK) за последний год составила 27.99. Акции заметно колебались в пределах 17.32 - 27.99, сравнение с 23.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Netskope Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Netskope Inc?

Самая низкая цена Netskope Inc (NTSK) за год составила 17.32. Сравнение с текущими 20.72 и 17.32 - 27.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NTSK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NTSK?

В прошлом Netskope Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.50 и -9.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.50 22.24
Годовой диапазон
17.32 27.99
Предыдущее закрытие
23.50
Open
21.30
Bid
20.72
Ask
21.02
Low
20.50
High
22.24
Объем
15.274 K
Дневное изменение
-11.83%
Месячное изменение
15.11%
6-месячное изменение
-9.91%
Годовое изменение
-9.91%
13 декабря, суббота