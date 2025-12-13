- Обзор рынка
NTSK: Netskope Inc
Курс NTSK за сегодня изменился на -11.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.50, а максимальная — 22.24.
Следите за динамикой Netskope Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NTSK сегодня?
Netskope Inc (NTSK) сегодня оценивается на уровне 20.72. Инструмент торгуется в пределах 20.50 - 22.24, вчерашнее закрытие составило 23.50, а торговый объем достиг 15274. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NTSK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Netskope Inc?
Netskope Inc в настоящее время оценивается в 20.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.91% и USD. Отслеживайте движения NTSK на графике в реальном времени.
Как купить акции NTSK?
Вы можете купить акции Netskope Inc (NTSK) по текущей цене 20.72. Ордера обычно размещаются около 20.72 или 21.02, тогда как 15274 и -2.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NTSK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NTSK?
Инвестирование в Netskope Inc предполагает учет годового диапазона 17.32 - 27.99 и текущей цены 20.72. Многие сравнивают 15.11% и -9.91% перед размещением ордеров на 20.72 или 21.02. Изучайте ежедневные изменения цены NTSK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Netskope Inc?
Самая высокая цена Netskope Inc (NTSK) за последний год составила 27.99. Акции заметно колебались в пределах 17.32 - 27.99, сравнение с 23.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Netskope Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Netskope Inc?
Самая низкая цена Netskope Inc (NTSK) за год составила 17.32. Сравнение с текущими 20.72 и 17.32 - 27.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NTSK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NTSK?
В прошлом Netskope Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.50 и -9.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.50
- Open
- 21.30
- Bid
- 20.72
- Ask
- 21.02
- Low
- 20.50
- High
- 22.24
- Объем
- 15.274 K
- Дневное изменение
- -11.83%
- Месячное изменение
- 15.11%
- 6-месячное изменение
- -9.91%
- Годовое изменение
- -9.91%