报价部分
货币 / NTSK
NTSK: Netskope Inc

20.72 USD 2.78 (11.83%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NTSK汇率已更改-11.83%。当日，交易品种以低点20.50和高点22.24进行交易。

关注Netskope Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NTSK股票今天的价格是多少？

Netskope Inc股票今天的定价为20.72。它在20.50 - 22.24范围内交易，昨天的收盘价为23.50，交易量达到15274。NTSK的实时价格图表显示了这些更新。

Netskope Inc股票是否支付股息？

Netskope Inc目前的价值为20.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.91%和USD。实时查看图表以跟踪NTSK走势。

如何购买NTSK股票？

您可以以20.72的当前价格购买Netskope Inc股票。订单通常设置在20.72或21.02附近，而15274和-2.72%显示市场活动。立即关注NTSK的实时图表更新。

如何投资NTSK股票？

投资Netskope Inc需要考虑年度范围17.32 - 27.99和当前价格20.72。许多人在以20.72或21.02下订单之前，会比较15.11%和。实时查看NTSK价格图表，了解每日变化。

Netskope Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Netskope Inc的最高价格是27.99。在17.32 - 27.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Netskope Inc的绩效。

Netskope Inc股票的最低价格是多少？

Netskope Inc（NTSK）的最低价格为17.32。将其与当前的20.72和17.32 - 27.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NTSK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NTSK股票是什么时候拆分的？

Netskope Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.50和-9.91%中可见。

日范围
20.50 22.24
年范围
17.32 27.99
前一天收盘价
23.50
开盘价
21.30
卖价
20.72
买价
21.02
最低价
20.50
最高价
22.24
交易量
15.274 K
日变化
-11.83%
月变化
15.11%
6个月变化
-9.91%
年变化
-9.91%
14 十二月, 星期日