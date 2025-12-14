NTSK: Netskope Inc
今日NTSK汇率已更改-11.83%。当日，交易品种以低点20.50和高点22.24进行交易。
关注Netskope Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NTSK股票今天的价格是多少？
Netskope Inc股票今天的定价为20.72。它在20.50 - 22.24范围内交易，昨天的收盘价为23.50，交易量达到15274。NTSK的实时价格图表显示了这些更新。
Netskope Inc股票是否支付股息？
Netskope Inc目前的价值为20.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.91%和USD。实时查看图表以跟踪NTSK走势。
如何购买NTSK股票？
您可以以20.72的当前价格购买Netskope Inc股票。订单通常设置在20.72或21.02附近，而15274和-2.72%显示市场活动。立即关注NTSK的实时图表更新。
如何投资NTSK股票？
投资Netskope Inc需要考虑年度范围17.32 - 27.99和当前价格20.72。许多人在以20.72或21.02下订单之前，会比较15.11%和。实时查看NTSK价格图表，了解每日变化。
Netskope Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Netskope Inc的最高价格是27.99。在17.32 - 27.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Netskope Inc的绩效。
Netskope Inc股票的最低价格是多少？
Netskope Inc（NTSK）的最低价格为17.32。将其与当前的20.72和17.32 - 27.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NTSK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NTSK股票是什么时候拆分的？
Netskope Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.50和-9.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.50
- 开盘价
- 21.30
- 卖价
- 20.72
- 买价
- 21.02
- 最低价
- 20.50
- 最高价
- 22.24
- 交易量
- 15.274 K
- 日变化
- -11.83%
- 月变化
- 15.11%
- 6个月变化
- -9.91%
- 年变化
- -9.91%