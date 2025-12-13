- Visão do mercado
NTSK: Netskope Inc
A taxa do NTSK para hoje mudou para -11.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.50 e o mais alto foi 22.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Netskope Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NTSK hoje?
Hoje Netskope Inc (NTSK) está avaliado em 20.72. O instrumento é negociado dentro de 20.50 - 22.24, o fechamento de ontem foi 23.50, e o volume de negociação atingiu 15274. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NTSK em tempo real.
As ações de Netskope Inc pagam dividendos?
Atualmente Netskope Inc está avaliado em 20.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -9.91% e USD. Monitore os movimentos de NTSK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NTSK?
Você pode comprar ações de Netskope Inc (NTSK) pelo preço atual 20.72. Ordens geralmente são executadas perto de 20.72 ou 21.02, enquanto 15274 e -2.72% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NTSK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NTSK?
Investir em Netskope Inc envolve considerar a faixa anual 17.32 - 27.99 e o preço atual 20.72. Muitos comparam 15.11% e -9.91% antes de enviar ordens em 20.72 ou 21.02. Estude as mudanças diárias de preço de NTSK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Netskope Inc?
O maior preço de Netskope Inc (NTSK) no último ano foi 27.99. As ações oscilaram bastante dentro de 17.32 - 27.99, e a comparação com 23.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Netskope Inc no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Netskope Inc?
O menor preço de Netskope Inc (NTSK) no ano foi 17.32. A comparação com o preço atual 20.72 e 17.32 - 27.99 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NTSK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NTSK?
No passado Netskope Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.50 e -9.91% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.50
- Open
- 21.30
- Bid
- 20.72
- Ask
- 21.02
- Low
- 20.50
- High
- 22.24
- Volume
- 15.274 K
- Mudança diária
- -11.83%
- Mudança mensal
- 15.11%
- Mudança de 6 meses
- -9.91%
- Mudança anual
- -9.91%