Dövizler / NTRB
NTRB: Nutriband Inc
7.22 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NTRB fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.90 ve Yüksek fiyatı olarak 7.37 aralığında işlem gördü.
Nutriband Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NTRB haberleri
- Nutriband reports 50.87% revenue growth for first half of 2025
- Nutriband Inc. (NTRB) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- NutriBand reports exercise of options and warrants totaling $5.35 million
- Assertio (ASRT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Nutriband stock rises after FDA grants meeting for fentanyl patch
- Nutriband announces key dates for 25% preferred stock dividend
- NutriBand authorizes new Series A preferred stock and announces dividend
- Nutriband declares 25% preferred stock dividend for shareholders
- Nutriband and Kindeva Complete Commercial Manufacturing Process Scale-up for Aversa™ Fentanyl Abuse Deterrent Fentanyl Patch
- Nutriband secures US patent for abuse deterrent patch technology
- Nutriband Inc. to present at the 2025 Noble Capital Markets Virtual Equity Conference
- Nutriband Inc. Quarterly Report Highlights Record Revenue for Q1, 2025 up 63% YOY and Strategic Progress Toward NDA Filing for AVERSA Fentanyl
- IBN Announces Latest Episode of The BioMedWire Podcast Featuring Gareth Sheridan, CEO of Nutriband Inc.
Günlük aralık
6.90 7.37
Yıllık aralık
3.72 11.78
- Önceki kapanış
- 7.22
- Açılış
- 7.30
- Satış
- 7.22
- Alış
- 7.52
- Düşük
- 6.90
- Yüksek
- 7.37
- Hacim
- 74
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 15.52%
- 6 aylık değişim
- 20.13%
- Yıllık değişim
- 18.75%
21 Eylül, Pazar