Валюты / NTRB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NTRB: Nutriband Inc
7.15 USD 0.14 (2.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTRB за сегодня изменился на 2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.69, а максимальная — 7.15.
Следите за динамикой Nutriband Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NTRB
- Nutriband reports 50.87% revenue growth for first half of 2025
- Nutriband Inc. (NTRB) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- NutriBand reports exercise of options and warrants totaling $5.35 million
- Phibro Animal Health (PAHC) Tops Q4 Earnings and Revenue Estimates
- MediWound (MDWD) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- ARS Pharmaceuticals, Inc. (SPRY) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Assertio (ASRT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Nutriband stock rises after FDA grants meeting for fentanyl patch
- FDA to meet with Nutriband on abuse-deterrent fentanyl patch
- Aclaris Therapeutics (ACRS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Nutriband announces key dates for 25% preferred stock dividend
- NutriBand authorizes new Series A preferred stock and announces dividend
- Nutriband declares 25% preferred stock dividend for shareholders
- Nutriband and Kindeva Complete Commercial Manufacturing Process Scale-up for Aversa™ Fentanyl Abuse Deterrent Fentanyl Patch
- Nutriband secures US patent for abuse deterrent patch technology
- Nutriband Inc. to present at the 2025 Noble Capital Markets Virtual Equity Conference
- Nutriband Inc. Quarterly Report Highlights Record Revenue for Q1, 2025 up 63% YOY and Strategic Progress Toward NDA Filing for AVERSA Fentanyl
- IBN Announces Latest Episode of The BioMedWire Podcast Featuring Gareth Sheridan, CEO of Nutriband Inc.
Дневной диапазон
6.69 7.15
Годовой диапазон
3.72 11.78
- Предыдущее закрытие
- 7.01
- Open
- 6.75
- Bid
- 7.15
- Ask
- 7.45
- Low
- 6.69
- High
- 7.15
- Объем
- 69
- Дневное изменение
- 2.00%
- Месячное изменение
- 14.40%
- 6-месячное изменение
- 18.97%
- Годовое изменение
- 17.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.