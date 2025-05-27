Währungen / NTRB
NTRB: Nutriband Inc
7.10 USD 0.12 (1.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTRB hat sich für heute um -1.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.02 bis zu einem Hoch von 7.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nutriband Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.02 7.37
Jahresspanne
3.72 11.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.22
- Eröffnung
- 7.30
- Bid
- 7.10
- Ask
- 7.40
- Tief
- 7.02
- Hoch
- 7.37
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- -1.66%
- Monatsänderung
- 13.60%
- 6-Monatsänderung
- 18.14%
- Jahresänderung
- 16.78%
