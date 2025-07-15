FiyatlarBölümler
NTGR
NTGR: NETGEAR Inc

29.12 USD 0.20 (0.68%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NTGR fiyatı bugün -0.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.96 ve Yüksek fiyatı olarak 29.45 aralığında işlem gördü.

NETGEAR Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
28.96 29.45
Yıllık aralık
18.75 31.55
Önceki kapanış
29.32
Açılış
29.31
Satış
29.12
Alış
29.42
Düşük
28.96
Yüksek
29.45
Hacim
721
Günlük değişim
-0.68%
Aylık değişim
9.56%
6 aylık değişim
19.54%
Yıllık değişim
45.16%
21 Eylül, Pazar