통화 / NTGR
NTGR: NETGEAR Inc
29.12 USD 0.20 (0.68%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NTGR 환율이 오늘 -0.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.96이고 고가는 29.45이었습니다.
NETGEAR Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTGR News
일일 변동 비율
28.96 29.45
년간 변동
18.75 31.55
- 이전 종가
- 29.32
- 시가
- 29.31
- Bid
- 29.12
- Ask
- 29.42
- 저가
- 28.96
- 고가
- 29.45
- 볼륨
- 721
- 일일 변동
- -0.68%
- 월 변동
- 9.56%
- 6개월 변동
- 19.54%
- 년간 변동율
- 45.16%
20 9월, 토요일