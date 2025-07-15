Währungen / NTGR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NTGR: NETGEAR Inc
29.32 USD 0.69 (2.41%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTGR hat sich für heute um 2.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.99 bis zu einem Hoch von 29.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die NETGEAR Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTGR News
- Cisco (CSCO) Down 2.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Stifel reiterates Buy rating on NETGEAR stock, maintains $35 price target
- NETGEAR (NTGR) Up 15.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Lantronix's Q4 Earnings Meet Estimates, Down Y/Y, Stock Declines
- This Netgear Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Friday - Immunome (NASDAQ:IMNM), Dorman Products (NASDAQ:DORM)
- Netgear turnaround under new CEO could lift growth
- Netgear stock rating initiated at Buy by Stifel with $35 price target
- RADCOM Q2 Earnings Beat on Robust Top-Line Traction, View Reiterated
- Intrusion Incurs Loss in Q2 Despite 28% Top-Line Growth, Stock Jumps
- Netgear: Inching Closer To Becoming Profitable (NASDAQ:NTGR)
- Don't Overlook NETGEAR (NTGR) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Netgear (NTGR) Q2 Revenue Up 19%
- Netgear (NTGR) Q2 Revenue Jumps 18.5%
- NETGEAR Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Grow Y/Y
- NETGEAR, Inc. (NTGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: NETGEAR Q2 2025 beats revenue expectations
- NETGEAR, Inc. (NTGR) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Netgear launches professional services with AV offering
- ST Unveils High-Efficiency Contactor for Smooth EV Voltage Transition
- Wix Debuts AI Visibility Tool to Boost SEO in Gen AI Era, Stock Up 4%
- Globalstar Aids U.S. Army to Power the Future of Tactical Communications
- Quantum Unveils 1U DXi T-Series All-Flash Models With 480TB Capacity
- Seagate Unveils 30TB Drives to Handle Data Center AI Storage Demand
- Netgear appoints Jonathan Oakes to lead home networking division
Tagesspanne
28.99 29.54
Jahresspanne
18.75 31.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.63
- Eröffnung
- 29.07
- Bid
- 29.32
- Ask
- 29.62
- Tief
- 28.99
- Hoch
- 29.54
- Volumen
- 835
- Tagesänderung
- 2.41%
- Monatsänderung
- 10.31%
- 6-Monatsänderung
- 20.36%
- Jahresänderung
- 46.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K