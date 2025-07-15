货币 / NTGR
NTGR: NETGEAR Inc
28.74 USD 0.21 (0.73%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NTGR汇率已更改-0.73%。当日，交易品种以低点28.68和高点29.15进行交易。
关注NETGEAR Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NTGR新闻
日范围
28.68 29.15
年范围
18.75 31.55
- 前一天收盘价
- 28.95
- 开盘价
- 28.95
- 卖价
- 28.74
- 买价
- 29.04
- 最低价
- 28.68
- 最高价
- 29.15
- 交易量
- 177
- 日变化
- -0.73%
- 月变化
- 8.13%
- 6个月变化
- 17.98%
- 年变化
- 43.27%
