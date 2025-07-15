Devises / NTGR
NTGR: NETGEAR Inc
29.12 USD 0.20 (0.68%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NTGR a changé de -0.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.96 et à un maximum de 29.45.
Suivez la dynamique NETGEAR Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NTGR Nouvelles
- Cisco (CSCO) Down 2.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Stifel reiterates Buy rating on NETGEAR stock, maintains $35 price target
- NETGEAR (NTGR) Up 15.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Lantronix's Q4 Earnings Meet Estimates, Down Y/Y, Stock Declines
- This Netgear Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Friday - Immunome (NASDAQ:IMNM), Dorman Products (NASDAQ:DORM)
- Netgear turnaround under new CEO could lift growth
- Netgear stock rating initiated at Buy by Stifel with $35 price target
- RADCOM Q2 Earnings Beat on Robust Top-Line Traction, View Reiterated
- Intrusion Incurs Loss in Q2 Despite 28% Top-Line Growth, Stock Jumps
- Netgear: Inching Closer To Becoming Profitable (NASDAQ:NTGR)
- Don't Overlook NETGEAR (NTGR) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Netgear (NTGR) Q2 Revenue Up 19%
- Netgear (NTGR) Q2 Revenue Jumps 18.5%
- NETGEAR Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Grow Y/Y
- NETGEAR, Inc. (NTGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: NETGEAR Q2 2025 beats revenue expectations
- NETGEAR, Inc. (NTGR) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Netgear launches professional services with AV offering
- ST Unveils High-Efficiency Contactor for Smooth EV Voltage Transition
- Wix Debuts AI Visibility Tool to Boost SEO in Gen AI Era, Stock Up 4%
- Globalstar Aids U.S. Army to Power the Future of Tactical Communications
- Quantum Unveils 1U DXi T-Series All-Flash Models With 480TB Capacity
- Seagate Unveils 30TB Drives to Handle Data Center AI Storage Demand
- Netgear appoints Jonathan Oakes to lead home networking division
Range quotidien
28.96 29.45
Range Annuel
18.75 31.55
- Clôture Précédente
- 29.32
- Ouverture
- 29.31
- Bid
- 29.12
- Ask
- 29.42
- Plus Bas
- 28.96
- Plus Haut
- 29.45
- Volume
- 721
- Changement quotidien
- -0.68%
- Changement Mensuel
- 9.56%
- Changement à 6 Mois
- 19.54%
- Changement Annuel
- 45.16%
20 septembre, samedi