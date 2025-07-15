CotationsSections
Devises / NTGR
Retour à Actions

NTGR: NETGEAR Inc

29.12 USD 0.20 (0.68%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NTGR a changé de -0.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.96 et à un maximum de 29.45.

Suivez la dynamique NETGEAR Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NTGR Nouvelles

Range quotidien
28.96 29.45
Range Annuel
18.75 31.55
Clôture Précédente
29.32
Ouverture
29.31
Bid
29.12
Ask
29.42
Plus Bas
28.96
Plus Haut
29.45
Volume
721
Changement quotidien
-0.68%
Changement Mensuel
9.56%
Changement à 6 Mois
19.54%
Changement Annuel
45.16%
20 septembre, samedi