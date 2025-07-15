Валюты / NTGR
NTGR: NETGEAR Inc
28.95 USD 0.08 (0.28%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTGR за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.63, а максимальная — 29.24.
Следите за динамикой NETGEAR Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NTGR
Дневной диапазон
28.63 29.24
Годовой диапазон
18.75 31.55
- Предыдущее закрытие
- 29.03
- Open
- 29.03
- Bid
- 28.95
- Ask
- 29.25
- Low
- 28.63
- High
- 29.24
- Объем
- 615
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 8.92%
- 6-месячное изменение
- 18.84%
- Годовое изменение
- 44.32%
