NTGR: NETGEAR Inc

29.32 USD 0.69 (2.41%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NTGRの今日の為替レートは、2.41%変化しました。日中、通貨は1あたり28.99の安値と29.54の高値で取引されました。

NETGEAR Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

NTGR News

1日のレンジ
28.99 29.54
1年のレンジ
18.75 31.55
以前の終値
28.63
始値
29.06
買値
29.32
買値
29.62
安値
28.99
高値
29.54
出来高
826
1日の変化
2.41%
1ヶ月の変化
10.31%
6ヶ月の変化
20.36%
1年の変化
46.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K