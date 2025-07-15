通貨 / NTGR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NTGR: NETGEAR Inc
29.32 USD 0.69 (2.41%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NTGRの今日の為替レートは、2.41%変化しました。日中、通貨は1あたり28.99の安値と29.54の高値で取引されました。
NETGEAR Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTGR News
- Cisco (CSCO) Down 2.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Stifel reiterates Buy rating on NETGEAR stock, maintains $35 price target
- NETGEAR (NTGR) Up 15.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Lantronix's Q4 Earnings Meet Estimates, Down Y/Y, Stock Declines
- This Netgear Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Friday - Immunome (NASDAQ:IMNM), Dorman Products (NASDAQ:DORM)
- Netgear turnaround under new CEO could lift growth
- Netgear stock rating initiated at Buy by Stifel with $35 price target
- RADCOM Q2 Earnings Beat on Robust Top-Line Traction, View Reiterated
- Intrusion Incurs Loss in Q2 Despite 28% Top-Line Growth, Stock Jumps
- Netgear: Inching Closer To Becoming Profitable (NASDAQ:NTGR)
- Don't Overlook NETGEAR (NTGR) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Netgear (NTGR) Q2 Revenue Up 19%
- Netgear (NTGR) Q2 Revenue Jumps 18.5%
- NETGEAR Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Grow Y/Y
- NETGEAR, Inc. (NTGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: NETGEAR Q2 2025 beats revenue expectations
- NETGEAR, Inc. (NTGR) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Netgear launches professional services with AV offering
- ST Unveils High-Efficiency Contactor for Smooth EV Voltage Transition
- Wix Debuts AI Visibility Tool to Boost SEO in Gen AI Era, Stock Up 4%
- Globalstar Aids U.S. Army to Power the Future of Tactical Communications
- Quantum Unveils 1U DXi T-Series All-Flash Models With 480TB Capacity
- Seagate Unveils 30TB Drives to Handle Data Center AI Storage Demand
- Netgear appoints Jonathan Oakes to lead home networking division
1日のレンジ
28.99 29.54
1年のレンジ
18.75 31.55
- 以前の終値
- 28.63
- 始値
- 29.06
- 買値
- 29.32
- 買値
- 29.62
- 安値
- 28.99
- 高値
- 29.54
- 出来高
- 826
- 1日の変化
- 2.41%
- 1ヶ月の変化
- 10.31%
- 6ヶ月の変化
- 20.36%
- 1年の変化
- 46.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K