Dövizler / NSA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NSA: National Storage Affiliates Trust of Beneficial Interest
29.89 USD 0.74 (2.42%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NSA fiyatı bugün -2.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.88 ve Yüksek fiyatı olarak 30.69 aralığında işlem gördü.
National Storage Affiliates Trust of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NSA haberleri
- National Storage Affiliates: Fed Rate Cuts May Bring Long-Awaited Turnaround (NYSE:NSA)
- New Bill Shows US Congress Wants A Bitcoin Reserve — Here’s The 411
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Wells Fargo upgrades Extra Space amid improving outlook for self-storage
- Cornell Professor Claims Bitcoin Was An NSA Creation—Expert Pushes Back
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- National Storage (NSA) Q2 FFO Falls 11%
- National Storage (NSA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- National Storage (NSA) Q2 FFO and Revenues Miss Estimates
- Extra Space Storage (EXR) Q2 FFO Lag Estimates
- Nsa stock hits 52-week low at 30.86 USD
- Third Avenue International Real Estate Value Fund Q2 2025 Letter (Mutual Fund:REIFX)
- Fidelity International Real Estate Fund Q2 2025 Commentary (undefined:FIREX)
- Third Avenue Real Estate Value Fund Q2 2025 Commentary (undefined:TAREX)
- 15 names that Morgan Stanley’s analysts expect to move meaningfully on earnings
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 5): National Storage Affiliates Trust (NYSE:NSA)
- Thrivent Small Cap Stock Fund Q1 2025 Commentary
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Shurgard Self Storage: Attractive Growth Profile, But Too Expensive (OTCMKTS:SSSAF)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Morgan Stanley cuts NSA stock rating, targets lower price
- National Storage Affiliates Trust Announces Quarterly Dividends
Günlük aralık
29.88 30.69
Yıllık aralık
29.02 48.64
- Önceki kapanış
- 30.63
- Açılış
- 30.50
- Satış
- 29.89
- Alış
- 30.19
- Düşük
- 29.88
- Yüksek
- 30.69
- Hacim
- 1.730 K
- Günlük değişim
- -2.42%
- Aylık değişim
- -6.51%
- 6 aylık değişim
- -24.33%
- Yıllık değişim
- -38.24%
21 Eylül, Pazar